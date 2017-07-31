الرئيس الفلسطيني يستعين بزعماء العالم لمنع عملية انتقام اسرائيلية



أخبـار الأردن -



أخبـار الأردن -

اجرى الرئيس الفلسطيني اليوم الثلاثاء اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية ودول اوروبية لمنع عملية انتقامية إسرائيلية في أعقاب العثور على جثث المستوطنين الثلاثة في الخليل والتهديدات الاسرائيلية الانتقامية بحق الشعب الفلسطيني.





وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها ان الرئيس محمود عباس على اتصال مكثف مع زعماء العالم في محاولة لمنع عملية انتقامية متوقع ان تشنها اسرائيل.





