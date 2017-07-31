فرنسا: مكافحة الفساد تحتجز الرئيس السابق ساركوزي







أخبـار الأردن- أخبـار الأردن-



كشفت مصادر قضائية أن وحدة خاصة بمكافحة الفساد بجهاز الشرطة احتجزت الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. وقد يستمر احتجاز ساركوزي لمدة 24 ساعة. وتجرى تحقيقات تركز على احتمال وجود تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.





أوقف نيكولا ساركوزي صباح اليوم (الثلاثاء الأول من يوليو/ تموز 2014) على ذمة التحقيق في قضية استغلال نفوذ، في إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي سابق في الجمهورية الخامسة، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وحصل هذا التطور القضائي في وقت كان الجميع ينتظر إعلان عودة ساركوزي إلى العمل السياسي حيث سيحاول استعادة رئاسة حزبه 'الاتحاد من اجل حركة شعبية' (معارضة يمينية) الذي يتخبط في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة.





وسيكون بوسع محققي فرقة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية الاستماع لساركوزي لفترة يمكن أن تصل إلى 24 ساعة وقابلة للتجديد لمرة. ووصل ساركوزي قبيل الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في سيارة سوداء زجاجها داكن إلى مقر القيادة المركزية للشرطة القضائية في نانتير قرب باريس حيث محاميه تييري هرزوغ موقف رهن التحقيق منذ الاثنين وكذلك قاضيين كبيرين في النيابة العامة لمحكمة التمييز جيلبير ازيبير وباتريك ساسوست.





