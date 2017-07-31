"الغذاء والدواء" إتلاف 23 طناً من المواد الغذائية خلال أول يومين من رمضان



أخبـار الأردن -





أخبـار الأردن -

قامت مؤسسة الغذاء والدواء بإتلاف نحو 23 طنا من المواد الغذائية المتنوعة خلال أول يومين من شهر رمضان المبارك وفق تصريحات مديرعام موسئسة الغذاء والدواء هايل عبيدات.





وقال عبيدات ' ان المؤسسة اغلقت 50 مؤسسة غذائية في مختلف محافظات المملكة خلال اليومين، الأول والثاني، من شهر رمضان وتم ايقاف 31 مؤسسة أخرى عن العمل؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وبين عبيدات ان كل ذلك تم من خلال قرابة 421 زيارة ميدانية لأسواق المملكة، كما ضبطت 1152 لترا من العصائر والمواد السائلة غير صالحة للاستهلاك، قامت باتلافها.





وأنذرت فرق التفتيش 201 مؤسسة غذائية خلال أول يومين في شهر مضان ، فضلا عن تحويلها 12 مؤسسة غذائية إلى المحكمة، وفق أرقام مؤسسة الغذاء والدواء. وتركز فرق التفتيش التابعة لمؤسسة الغذاء على السلع الأكثر رواجاً في رمضان كالعصائر والقطايف والألبان واللحوم.

عبيدات اكد ان خطة عمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء للتفتيش على المنشأت الغذائية في رمضان ستكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى منتصف الليل للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.





وقال ان خطة عمل فرق الرقابة الغذائية توزع على ثلاث ورديات ستتولى التفتيش على مختلف المؤسسات الغذائية في شهر رمضان وتستمر في اعمالها خلال فترة العيد.





واضاف عبيدات 'يوجد ما يزيد على 1500 مصنعا ومعملا في الأردن لإنتاج المواد الغذائية و50 ألف مؤسسة غذائية، تتداول الغذاء في مراحله المختلفة من الانتاج والتصنيع والتوزيع وهذا العدد يتطلب جهدا اضافيا من المؤسسة لجهة المتابعة والرقابة.'





واكد ان المؤسسة تشدد من اجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة باعتماد نظام الرقابة المبني على درجة الخطورة الصحية من حيث صنف الغذاء أو الدولة المصدرة اذ ان قيمة فاتورة المواد الغذائية المستوردة تصل الى 2 مليار دولار سنويا، تتوزع بين اللحوم والقمح والعدس والألبان والأسماك والأرز والسكر والزيوت وغيرها.





واوضح ان خطة عمل التفتيش تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي اكدت ضرورة تشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق للحفاظ على سلامة الغذاء، ولحماية المواطن وصحته





وبين ان هناك برنامجاً خاصا لمراقبة الأسواق والمولات في كافة انحاء المملكة من خلال فرق تفتيش ضمن ورديات تتوزع على مدار الساعة.





واوضح ان برنامج عمل فرق الرقابة ستشمل التفتيش جميع المطاعم ومحلات بيع اللحوم والدواجن والمجمدات ومعامل الألبان ومحلات الحلويات والمواد الغذائية والمخابز والمولات والاسواق الشعبية، الى جانب متابعة دور المسنين ورعاية الأيتام والخيم الرمضاني.





