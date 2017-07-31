باسم يوسف يعود ببرنامج بعيد عن السياسة المباشرة





أكد الإعلامي باسم يوسف أنه يحضر لمشروع جديد حتى يستطيع توصيل رسالته الساخرة من خلاله من جديد بعد وقف عرض برنامجه 'البرنامج' مؤخرا.



أكد الإعلامي باسم يوسف أنه يحضر لمشروع جديد حتى يستطيع توصيل رسالته الساخرة من خلاله من جديد بعد وقف عرض برنامجه 'البرنامج' مؤخرا.

وقال يوسف: 'اشعر بمزيج من الراحة والإحباط جراء إيقاف برنامجي، حيث نستثمر كل هذا الوقت والجهد في عمل برنامج ويتم إجبارنا على التوقف، فهذا شيء محزن، وقضائي وقتاً أطول مع أسرتي وابنتي يصيبني بالارتياح'.





وتابع: 'هذا الوقت أركز على أعمال أخرى، في كتمان وسرية، ليخرج بأفضل النتائج، ربما صعب أن نعود مرة ثانية بـ(البرنامج)، لكن هناك متنفس آخر لتوصيل الرسالة، غير برامج السخرية السياسية المباشرة، وسنعلن عن ذلك قريبا'ً.







وشارك الإعلامي باسم يوسف في المنتدى الإعلامي العالمي الذي تنظمه مؤسسة دويتشه فيله في مدينة بون الألمانية، حيث تواردت الأخبار أن شبكة MBC تجري مفاوضات مع يوسف لتقديم برنامجين تليفزيونيين عبر شاشة MBC مصر، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.





