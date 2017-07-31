ارباك في ميناء العقبة

أخبـار الأردن -





يشتكي مالكو شركات النقل والمالكون الافراد للشاحنات التي تقوم بتحميل الحاويات من ميناء العقبة بان عملية تحميل الشاحنات تتم ببطء شديد الامر الذي يتسبب في بقاء الشاحنات وسائقيها لايام طويلة مايؤدي الى ارهاقهم اضافة لما يحتاجه بقاؤهم في العقبة مدة من نفقات مالية ليبدو الامر اكثر سؤا كما قالوا في شهر رمضان.



أخبـار الأردن -يشتكي مالكو شركات النقل والمالكون الافراد للشاحنات التي تقوم بتحميل الحاويات من ميناء العقبة بان عملية تحميل الشاحنات تتم ببطء شديد الامر الذي يتسبب في بقاء الشاحنات وسائقيها لايام طويلة مايؤدي الى ارهاقهم اضافة لما يحتاجه بقاؤهم في العقبة مدة من نفقات مالية ليبدو الامر اكثر سؤا كما قالوا في شهر رمضان. واشتكى عدد من مالكي سيارات الشحن الافراد الذين اوضحوا انهم الاكثر تضررا من الحالة ، ذلك لأن بطء العمل يدفع شركات النقل البالغ عددها زهاء (200) شركة الى اعطاء اولوية التحميل للشاحنات التي تملكها والبالغ عددها زهاء (2440) شاحنه على حساب الشاحنات التي يملكها مواطنون وتعمل في معية تلك الشركات وعددها قرابة (7) ألاف شاحنة.



اوضح مدير العمليات وخدمة الجمهور في شركة ناقل رائد الخوالدة ان دور الشركة هو دور تنظيمي فقط من حيث ادخال الشاحنات الى ساحة الميناء وان لاعلاقة لها بعملية التحميل داخل الميناء ، واشار الخوالدة الى ان المساحة المحدودة لساحة الميناء لاتستوعب سوى 300 – 400 شاحنة ويتم الانتظار تحميلها وخروجها من الساحة ليصار للسماح بدخول شاحنات اخرى بدلا منها.



من جانبه قال عمر الشرايده المسؤول في ادارة الميناء اوضح ان امر تحميل الشاحنات مرتبط باعتبارات عديدة وباجراءات تقتضيها طبيعة العمل وذلك في معظمه كما قال خارج عن ارادة ادارة الميناء، مشيرا الى ان المشكلة تبدو ابرز في شهر رمضان بالنظر لطبيعة الدوام وساعات العمل المحددة .



وبين الشرايده ان الميناء هو المتضرر الاكبر نتيجة بطء عملية التحميل التي تفرضها مقتضيات العمل وذلك من حيث تاثير ذلك على العائد المالي للميناء ، اذ كلما كانت عملية التزويد اسرع كلما كان عدد الشاحنات المزودة وماينتج عنه من تحصيل مالي اسرع .