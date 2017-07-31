|14 - إصابة في حوادث سير مختلفة خلال 24 ساعة الماضية
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أخبـار الأردن -
تعاملت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حادث تصادم وقع بين أربع مركبات بمنطقة الجويدة ، نتج عن الحادث إصابة (6) أشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم الى مستشفى التوتنجي وحالتهم العامة متوسطة .
(5) إصابات اثر حادث تصادم في البلقاء
تعاملت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء مع حادث تصادم وقع بين باص ومركبة بمنطقة صافوط ، نتج عن الحادث إصابة (5) أشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم الى مستشفى الأمير حسين وحالتهم العامة متوسطة .
إخماد حريق أشجار حرجية و أعشاب جافة في محافظة جرش
تعاملت فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني جرش مع حريق شب في أشجار حرجية و أشجار مثمرة و أعشاب جافة بمنطقة الحدادة ، بلغت مساحة الحريق حوالي (40) دونم،
حيث تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق و السيطرة عليه ولم ينتج عن الحادث أي إصابات بالأرواح و سبب الحريق قيد التحقيق .
إصابة (3) أشخاص اثر حريق منزل في العقبة
تعاملت كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني العقبة مع حادث حريق شقة تقع في الطابق الثالث لإحدى العمارات في بمنطقة الوحدات الغربية، نتج عن الحادث إصابة (3) أشخاص بضيق في التنفس اثر استنشاقهم للغازات المنبعثة عن الحريق حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق و منع انتشاره بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم الى المستشفى الإسلامي وحالتهم العامة متوسطة.