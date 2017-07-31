14 - إصابة في حوادث سير مختلفة خلال 24 ساعة الماضية



أخبـار الأردن -



تعاملت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حادث تصادم وقع بين أربع مركبات بمنطقة الجويدة ، نتج عن الحادث إصابة (6) أشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم الى مستشفى التوتنجي وحالتهم العامة متوسطة .



أخبـار الأردن -تعاملت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حادث تصادم وقع بين أربع مركبات بمنطقة الجويدة ، نتج عن الحادث إصابة (6) أشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم الى مستشفى التوتنجي وحالتهم العامة متوسطة .

(5) إصابات اثر حادث تصادم في البلقاء

تعاملت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء مع حادث تصادم وقع بين باص ومركبة بمنطقة صافوط ، نتج عن الحادث إصابة (5) أشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم الى مستشفى الأمير حسين وحالتهم العامة متوسطة .

إخماد حريق أشجار حرجية و أعشاب جافة في محافظة جرش

تعاملت فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني جرش مع حريق شب في أشجار حرجية و أشجار مثمرة و أعشاب جافة بمنطقة الحدادة ، بلغت مساحة الحريق حوالي (40) دونم،

حيث تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق و السيطرة عليه ولم ينتج عن الحادث أي إصابات بالأرواح و سبب الحريق قيد التحقيق .



إصابة (3) أشخاص اثر حريق منزل في العقبة