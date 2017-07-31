إدانة طالب مصري بتهمة قول''حسبي الله'' لـ''جمعة''





أخبـار الأردن -



أخبـار الأردن -

حكمت محكمة القضاء الإداري، بفصل طالب جامعى ، بتهمة قول حسبي الله ونعم الوكيل للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق.





وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم الذي نشر بالصحف، أنه وعلي الرغم من كون عبارة 'حسبى الله ونعم الوكيل' ليست سبًا أوقذفًا أو تعديًا لفظيًا مسيئًا، إلا أن الطريقة التي وجهها بها الطالب المدعي إلي شخص فضيلة المفتي، حملت من الإساءة ما يستوجب معاقبته وتأديبه، خاصة وأنها وجهت لعالم من علماء الشرع كفضيلة المفتي.



