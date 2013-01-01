الأرجنتين تعبر هولندا وتتأهل لنهائي المونديال لتلاقي ألمانيا





إنتهت منذ قليل مباراة نصف النهائي للنسخة العشرين من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل بفوز الأرجنتين بثلاثة ركلات للترجيح



حيث كانت التشكيلتان الرسميتان لمنتخبي هولندا والارجنتين في ساو باولو : -



إنتهت منذ قليل مباراة نصف النهائي للنسخة العشرين من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل بفوز الأرجنتين بثلاثة ركلات للترجيححيث كانت التشكيلتان الرسميتان لمنتخبي هولندا والارجنتين في ساو باولو : -

هولندا: ياسبر سيليسن – ستيفان دو فريي، رون فلار، برونو مارتينز ايندي، ديرك كاوت، دالي بليند – ويسلي سنايدر، جورجينو فيينالدوم، نايجل دي يونغ – روبن فان بيرسي، اريين روبن.





المدرب: لويس فان غال







- الارجنتين: سيرخيو روميرو- بابلو زاباليتا، ايزيكييل غاراي، مارتن ديميكيليس، ماركوس روخو- انزو بيريز، لوكس بيليا، خافيير ماسشيرانو – ليونيل ميسي، غونزالو هيغواين، ايزيكييل لافيتزي





المدرب: اليخاندرو سابيلا.



