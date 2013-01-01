|الأرجنتين تعبر هولندا وتتأهل لنهائي المونديال لتلاقي ألمانيا
|
إنتهت منذ قليل مباراة نصف النهائي للنسخة العشرين من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل بفوز الأرجنتين بثلاثة ركلات للترجيح
حيث كانت التشكيلتان الرسميتان لمنتخبي هولندا والارجنتين في ساو باولو : -
هولندا: ياسبر سيليسن – ستيفان دو فريي، رون فلار، برونو مارتينز ايندي، ديرك كاوت، دالي بليند – ويسلي سنايدر، جورجينو فيينالدوم، نايجل دي يونغ – روبن فان بيرسي، اريين روبن.
المدرب: لويس فان غال
- الارجنتين: سيرخيو روميرو- بابلو زاباليتا، ايزيكييل غاراي، مارتن ديميكيليس، ماركوس روخو- انزو بيريز، لوكس بيليا، خافيير ماسشيرانو – ليونيل ميسي، غونزالو هيغواين، ايزيكييل لافيتزي
المدرب: اليخاندرو سابيلا.
الحكم: التركي جنيات شاكير
الشوط الأول
د1- صافرة البداية
د6- هجمة هولندية يقودها روبين تنتهي بسلام
د11- ضربة حرة مباشرة للأرجنتين تخرج إلى ركلة مرمى
د13- تسديدة من شنايدر قوية بعيدة عن المرمى
د13- خطأ للأرجنتين من مكان خطيرة قريب من منطقة الجزاء
د14- ميسي يسدد الركلة الثابتة تنتهى بأحضان الحارس الهولندي
د21- ركنية ثانية للأرجنتين في دقيقتين
د25- ركنية على رأس جاراي خطيرة تنتهى إلى ركلة مرمى
د27- إصابة ماسكيرانو بالرأس وينقل خارج الملعب لتلقي العلاج
د28- ماسكيرانو يعود لقيادة دفاع الأرجنتين
د38- إصابة شنايدر ويخرج لتلقي العلاج ويعود بعدها لاستكمال المباراة
د45- خطأ لصالح ميسي وبطاقة صفراء للمدافع الهولندي إندي
د46- حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بديل
د47- صافرة نهاية الشوط الأول
الشوط الثاني
* خروج إندي ودخول يانمات في تشكيلة هولندا
د46- صافرة البداية
د49- خطأ لصالح روبين من خارج منطقة الجزاء
د50- ديميكليس يتحصل على بطاقة صفراء
د58- هجمة أرجنتينية يقودها لافيتزي على رأس هيجواين يخلصها الدفاع الهولندي
د62- هروج دي يونج من تشكيلة هولندا ودخول كليز
د63- إصابة بيليا من الأرجنتين لكنه يعود بعد تلقيه العلاج
د70- إصابة يانمات مدافع هولندا وخروجه لتلقي العلاج
د73- خطأ لصالح الأرجنتين يسددها ميسي خارج الملعب
د74- هجمة هولندية على أقدام فان بيرسي لكن الحكم يشير لتسلل
د75- هدف هيجواين يلغى بداعي التسلل
د81- هجمة خطيرة لهولندا يخلصها الدفاع الأرجنتيني
د82- خروج بيريز ودخول بالاسيو بديلا وكذلك خروج هيجواين ودخول أجويرو بديلا
د87- هجمة أرجنتينية خطيرة يخلصها الدفاع
د90- هجمة خطيرة من روبين أمام المرمى يخلصها ماسكيرانو من أمام المرمى ركنية
د91- حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بديل في حين هولندا تضغط بقوة
د93- صافرة نهاية الشوط الثاني لتؤول المباراة لشوطين إضافيين
الشوط الإضافي الأول
د91- صافرة البداية
د96- خروج فان بيرسي من تشكيلة هولندا ودخول هونتيلار بديلا
د97- روبين يقود هجمة خطيرة يخلصها الدفاع الأرجنتيني
د99- تسديدة صاروخية من روبين في أحضان الحارس الأرجنتيني روميرو
د100- ماكسي رودريجيز يدخل بتشكيلة الأرجنتين بدلا من لافيتزي
د105- خطأ لصالح الأرجنتين وبطاقة صفراء لهونتيلار
د106- هجمة أرجنتينية خطيرة تنتهي ركنية
د106- صافرة نهاية الشوط الإضافي الأول
الشوط الإضافي الثاني
د-106 صافرة البداية
د107- دخول قوي من كاويت على زاباليتا يصاب به الأخير
د115- بالاسيو يضيع فرصة حقيقة أمام المرمى الهولندي تصل ليد الحارس
د117- هجمة أرجنتينية أخرى يقودها ميسي لكن رودريجيز يضيعها بسهولة
د120- هجمة هولندية خطيرة لكنها تنتنهي بسلام
د121- صافرة نهاية الشوط الإضافي الثاني لتحتكم المباراة لركلات الترجيح
ركلات الترجيح
التسديدة الأولى لهولندا يسددها فلار يتصدى لها الحارس الأرجنتيني
التسديدة الأولى للأرجنتين يسددها ميسي بنجاح
التسديدة الثانية لهولندا يسددها روبين بنجاح
التسديدة الثانية للأرجنتين يسددها جاراي بنجاح
التسديدة الثالثة لهولندا يسددها شنايدر ويتصدى لها الحارس
التسديدة الثالثة للأرجنتين يسددها أجويرو بنجاح
التسديدة الرابعة لهولندا يسددها كاويت بنجاح
التسديدة الرابعة للأرجنتين يسددها رودريجيز بنجاح
الأرجنتين تفوز بركلات الترجيح وتتأهل لنهائي المونديال لتلاقي ألمانيا