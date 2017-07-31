|مسيره حاشدة في اربد لنصرة غزة
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أخبــار الأردن -
جاب الالآف شوارع مخيم عزمي المفتي في غزة في مسيرة ليليلة تضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرض ومنذ 3 أيام لغارات جوية عنيفة شنها الاحتلال الاسرائيلي مستهدفا بذلك منازل المواطنين المدنيين .
المسيرة التي انطلقت بدعوة من الحراكات الشعبية في المخيم جاءت رفضا للعدوان الاسرائيلي على غزة ومطالبة للأنظمة العربية بالتدخل السريع لوقف العدوان .
وخرجت المسيرة من المخيم باتجاه الشارع الرئيسي حيث اتسمت أنها منتظمة وسلمية ولم يحدث أي نوع من الفوضى خلالها .
حيث هتف المحتجون
وحد صفك وحد صفك بالعالي ارفع كفك
قولوا الله قولوا الله ما بنركع الا لـ الله
ارحل يا غاصب لا تعود هذه غزة جبارة -