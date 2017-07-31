طعن موظف خلال عملية سطو مسلح على مبنى شركة نقل في معان





أخبـار الأردن -



أكدت مصادر مطلعة في معان أن أشخاصا مسلحين ملثمين نفذوا سطوا مسلحا على إحدى شركات النقل الواقعة داخل محيط مدينة معان وقاموا بنهب محتوياتها والاعتداء على أحد موظفيها وطعنه بأداة حادة.



أخبـار الأردن -أكدت مصادر مطلعة في معان أن أشخاصا مسلحين ملثمين نفذوا سطوا مسلحا على إحدى شركات النقل الواقعة داخل محيط مدينة معان وقاموا بنهب محتوياتها والاعتداء على أحد موظفيها وطعنه بأداة حادة.

وأضافت ذات المصادر أن العصابة المسلحة عاثت خرابا في مكتب شركة الفجر للنقل وسلبت محتوياتها وحاولت نقل الخزنة الحديدية وطلبت من الموظف المتواجد مفاتيح الخزنة الحديدية تحت تهديد السلاح والذي رفض بدوره الامتثال الى اوامرهم ما ادى الى طعنه وسلبه.





ومن جانب آخر بادرالموظف الموجود بعد الاعتداء عليه بالاتصال بقسم البحث الجنائي في معان من أجل توفير الحماية له وملاحقة الجناة الا ان كوادر البحث الجنائي حسب قوله لم يستجيبوا لطلبه خشية وقوع مواجهة مسلحة مع العصابة.





يشار الى ان عشرات من دوريات الدرك تتواجد على مداخل المدينة ووسط أحيائها ضمن الحملة الامنية القائمة حاليا منذ ثلاثة اشهر والتي تهدف الى القاء القبض على 19 مطلوبا والتي اسفرت عن مقتل شخصين واصابة العديد من المواطنين وافراد الدرك دون ان يتم تنفيذ اهداف الحملة.









