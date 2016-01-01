دفعة قوية لريال مدريد قبل ديربي العاصمة

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عاد لاعب الارتكاز البرازيلي كاسيميرو للتدريب بالكرة، قبل عشرة أيام من ديربي فريقه ريال مدريد وجاره أتلتيكو، ليتقدم خطوة في تعافيه من إصابته بشرخ في الساق يوم 18 سبتمبر/أيلول الماضي.



ويحتاج زين الدين زيدان، المدير الفني الفرنسي للملكي، لجهود اللاعب البرازيلي بعد إصابة لاعبه الألماني توني كروس، الذي قام بمهام كاسيميرو خلال غيابه، بكسر في إصبع قدمه والذي سيغيب بسببه عن الملاعب لفترة تقدر بـ6-8 أسابيع.



وأصبحت عودة كاسيميرو لشغل مركز خط الوسط المدافع هي الأولوية الأولى قبل مباراة ديربي مدريد على ملعب فيسينتي كالديرون، بعد أن بدأ اللاعب البرازيلي في العودة للتدريبات على أرض الملعب ولمس الكرة لأول مرة منذ شهرين تقريبا.



ونشر اللاعب صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لقدميه وهو يرتدي حذاءً جديدا، تصحبها صورة لأيدي تتضرع بالدعاء بجانب صورة أخرى لكرة، آملا في العودة السريعة للملاعب.



وبهذه الطريقة، بدأ العد التنازلي في مدينة فالديبيباس الرياضية، معقل النادي الملكي، لعشرة أيام من الانتظار قبل عودة المنافسات في الدوري الإسباني لاستعادة المستوى البدني للاعبين والمحافظة على صدارة المسابقة.



ويدرك زيدان صعوبة الأمر، ولذلك يريد عودة كاسيميرو السريعة للتدريبات الجماعية كي تكون متاحة أمامه كل البدائل في الوقت المناسب.



ومما يعطي اختيارات أكثر لزيزو عودة اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي قد يتأخر مركزه قليلا في مباراة الأتليتي إذا ما أصر المدرب الفرنسي اللعب بطريقة 4-3-3، أو أن يشكل ثنائيا مع مواطنه لوكا مودريتش اذا قرر زيدان اللعب بطريقة 4-4-2.