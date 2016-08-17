طفل أردني يحقق إنجازا عالميا في الرياضيات

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حقق الطفل الاردني مروان جوينات المركز الأول على مستوى العالم في الرياضيات في الدورة الحادية والعشرين من المسابقة الدولية 'يوسي ماس UC Mas'، في نسختها الحادية والعشرين والتي أقيمت في إمارة دبي بالإمارات..



يذكر أن 'يوسي ماس' هو برنامج للتطوير العقلي يستخدم عمليات الحساب الذهني كأداة لتطوير القدرات الذهنية والعقلية للأطفال ما بين الرابعة والثالثة عشرة من العمر مثل التركيز، التخيل والتصور، الملاحظة والاستماع، التذكر والأداء الأكاديمي العام . أخبار الاردن_حقق الطفل الاردني مروان جوينات المركز الأول على مستوى العالم في الرياضيات في الدورة الحادية والعشرين من المسابقة الدولية 'يوسي ماس UC Mas'، في نسختها الحادية والعشرين والتي أقيمت في إمارة دبي بالإمارات..يذكر أن 'يوسي ماس' هو برنامج للتطوير العقلي يستخدم عمليات الحساب الذهني كأداة لتطوير القدرات الذهنية والعقلية للأطفال ما بين الرابعة والثالثة عشرة من العمر مثل التركيز، التخيل والتصور، الملاحظة والاستماع، التذكر والأداء الأكاديمي العام .