نقيب المعلمين : نتابع حادثة اعتداء على مدرسة بـ "السيف"

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باشرت نقابة المعلمين التحقيقات في ملابسات تهجم ولي امر طالب على كادر مدرسة عمر بن الخطاب الاساسية للبنين في منطقة بليلا بمحافظة جرش شمالي الأردن بـ "سيف"، بحسب نقيب المعلمين باسل فريحات



واشار النقيب ان النقابة باشرت على الفور الاتصالات والتحقيقات في ملابسات الحادثة التي وقعت اليوم .



وكان شهود عيان اكدوا ان ولي امر طالب دخل المدرسة وهو يحمل "سيفا" ويرافقه أولاده وتهجم وشتم مدرسي المدرسة.



وبحسب الشهود أن ولي الأمر اعتدى على ممتلكات المدرسة وحطم مجموعة منها. الوكيل اخبار الاردن_باشرت نقابة المعلمين التحقيقات في ملابسات تهجم ولي امر طالب على كادر مدرسة عمر بن الخطاب الاساسية للبنين في منطقة بليلا بمحافظة جرش شمالي الأردن بـ "سيف"، بحسب نقيب المعلمين باسل فريحاتواشار النقيب ان النقابة باشرت على الفور الاتصالات والتحقيقات في ملابسات الحادثة التي وقعت اليوم .وكان شهود عيان اكدوا ان ولي امر طالب دخل المدرسة وهو يحمل "سيفا" ويرافقه أولاده وتهجم وشتم مدرسي المدرسة.وبحسب الشهود أن ولي الأمر اعتدى على ممتلكات المدرسة وحطم مجموعة منها. الوكيل