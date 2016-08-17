اتفاقية لرفد بلدية اربد بمحطتتين امنيتين

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وقعت بلدية اربد الكبرى ومديرية الأمن العام اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون لتعزيز مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية والتي تتطلب تواجدا امنيا فعالا.



وتعد الاتفاقية التي وقعها عن مديرية الامن العام قائد امن اقليم الشمال العميد زياد باكير ورئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني تجديداً وتطويراً للاتفاقية السابقة الموقعة عام 1980 واستمراراً لأطر التعاون ما بين الأجهزة الأمنية والبلديات بهدف تفعيل دور البلدية في القيام بالأعمال المناطة بها وضبط المخالفات المتعلقة بطبيعة عملها اليومي.



وتتضمن بنود الإتفاقية زيادة أعداد القوى الأمنية الملحقة بالبلدية، وكذلك انشاء محطتين امنيتين خاصتين بالبلدية تتحمل البلدية نفقاتهما التي تصل الى نصف مليون دينار تدفعها في السنة الاولى.



واشار بني هاني الى أهمية هذه الإتفاقية خاصة ان اعداد مرتبات الأمن العام الملحقة بالبلدية لم تعد كافية بعد اتساع العمل وازدياد السكان والرقعة الجغرافية للبلدية وتنظيم الأسواق وضبط المخالفين والمعتدين على القانون.



وقال العميد باكير ان الاتفاقية تعمل على زيادة التعاون القائم اصلا بين الطرفين، وأن كوادر الأمن تعمل دائما على مساعدة جميع الجهات والبلديات في إنفاذ القانون وتطبيقه، مؤكداً عمق الشراكة بين امن اقليم الشمال وبلدية اربد الكبرى لخدمة الصالح العام.



ولفت مدير شرطة اربد العميد أمجد الخريسات الى ان اهم بنود هذه الاتفاقية هو تعزيز التعاون ومساعدة كوادر البلدية في تقديم الخدمات.