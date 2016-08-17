الداود: 70 شاحنة أردنية عالقة في مصر منذ 15 يوما

أخبار الاردن_

قال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود، إن هناك ما يقارب 70 شاحنة عالقة منذ 15 يوما بمنطقة بدر في مصر دون معرفة السبب الحقيقي من وراء عدم السماح للشاحنات بالخروج لتحميل شاحناتهم.



وأكد الداود لأن أي شاحنة تخرج من ساحة بدر بنواحي القاهرة، يتم حجز رخصها وتغريمها ألفي جنيه مصري وبعدها يتم تحويلها إلى ميناء نويبع وتغريمها مبلغ آخر مماثل، مؤكدا أن النقابة تبذل جهودها بالاتصال مع الحكومة المصرية والأردنية لحل المشكلة والسماح لهم بالتحميل والعودة للأردن.



وأشار إلى أن هناك اتفاقية موقعة بين الحكومة الأردنية والمصرية بالسماح للشاحنات الأردنية بالدخول للأراضي المصرية فارغة تنتهي نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الغرامات التي تطالب بها الجهات المصرية مرتفعة ولا يمكن للسائقين دفعها والتي تزيد عن 150 ألف دنيار بمعدل 100 دولار يوميا.



وناشد الدواد الحكومة الأردنية بالتدخل الفوري مع الجهات المصرية لانهاء معاناة السائقين والسماح لهم بالعودة للأدرن للحفاظ على مصالح البلدين في تبادل البضائع وعدم تكرارها في الأيام المقبلة.



وقال الداود، إن هذا الإجراء ياتي ضمن مسلسل المشاكل التي يتعرض لها أصحاب الشاحنات في المملكة مع إغلاق الحدود السورية والعراقية ورفع رسوم التاشيرة للدخول للأراضي السعودية، مطالبا الدول الوقوف بجانب الأردن في تسهيل دخول البضائع لاراضيها. الغد أخبار الاردن_قال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود، إن هناك ما يقارب 70 شاحنة عالقة منذ 15 يوما بمنطقة بدر في مصر دون معرفة السبب الحقيقي من وراء عدم السماح للشاحنات بالخروج لتحميل شاحناتهم.وأكد الداود لأن أي شاحنة تخرج من ساحة بدر بنواحي القاهرة، يتم حجز رخصها وتغريمها ألفي جنيه مصري وبعدها يتم تحويلها إلى ميناء نويبع وتغريمها مبلغ آخر مماثل، مؤكدا أن النقابة تبذل جهودها بالاتصال مع الحكومة المصرية والأردنية لحل المشكلة والسماح لهم بالتحميل والعودة للأردن.وأشار إلى أن هناك اتفاقية موقعة بين الحكومة الأردنية والمصرية بالسماح للشاحنات الأردنية بالدخول للأراضي المصرية فارغة تنتهي نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الغرامات التي تطالب بها الجهات المصرية مرتفعة ولا يمكن للسائقين دفعها والتي تزيد عن 150 ألف دنيار بمعدل 100 دولار يوميا.وناشد الدواد الحكومة الأردنية بالتدخل الفوري مع الجهات المصرية لانهاء معاناة السائقين والسماح لهم بالعودة للأدرن للحفاظ على مصالح البلدين في تبادل البضائع وعدم تكرارها في الأيام المقبلة.وقال الداود، إن هذا الإجراء ياتي ضمن مسلسل المشاكل التي يتعرض لها أصحاب الشاحنات في المملكة مع إغلاق الحدود السورية والعراقية ورفع رسوم التاشيرة للدخول للأراضي السعودية، مطالبا الدول الوقوف بجانب الأردن في تسهيل دخول البضائع لاراضيها. الغد