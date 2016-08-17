الأعيان يقر الرد على خطبة العرش وينتخب لجانه

أخبار الاردن_

أقر مجلس الأعيان صيغة الرد على خطبة العرش السامي التي افتتح بها جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الثامن عشر في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز.



وفي بداية الجلسة وقف الاعيان دقيقة صمت وقراءوا الفاتحة على روح المغفور له الملك حسين بن طلال بمناسبة ذكرى ميلاده التي صادفت امس الاثنين.



وقال الفايز في هذه الذكرى الخالدة في قلوب الاردنيين، نستذكر مسيرة وطن، شامخ حر عزيز، يفاخر بانجازاته على الصعد كافة، وطن بناه جلالة المغفور له بالعزم والاصرار، وستبقى هذه الذكرى تحمل معاني الاجلال والتقدير لجهود جلاله المغفور له في ارساء دعائم نهضتنا الحديثة، على اسس متينة وراسخة".



واضاف أننا في مجلس الاعيان، وكما الاردنيين جميعا، سنبقى نقف خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني نساند خطاه وجهوده الدؤوبة لمواجهة التحديات التي تحيط بنا وتعصف بأمتنا، واننا نعاهد جلالة مولاي الملك المعزز بأننا سنبقى ملتفين خلف قيادته الحكيمة لمواصلة مسيرة الانجاز والتطور والنماء؛ هذه المسيرة الخيرة التي يقودها جلالته بثقة واقتدار.



ويعقد مجلس النواب يوم غد الاربعاء جلسة لاقرار صيغة الرد على خطاب العرش، ليرفع المجلسان (الاعيان والنواب) الى جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الاحد المقبل رديهما على خطاب العرش السامي.



واعرب الفايز عن شكره لرئيس واعضاء لجنة الرد على خطبة العرش السامي على جهودهم التي بذلوها لوضع صيغة الرد الجامع والشامل والذي تناول المضامين والمحاور التي اشار اليها جلالته في خطبة العرش السامي.



وشكّل المجلس بالتوافق أعضاء لجانه الدائمة البالغ عددها 16 لجنة لمدة سنتين استناداً الى المادة الخامسة عشر من النظام الداخلي للمجلس.



وحسب النظام الداخلي للمجلس يكون الحد الادنى لعدد اعضاء كل لجنة سبعة اعيان، والحد الاعلى اثني عشر، كما لا يجوز ان يكون العين عضوا في اكثر من ثلاث لجان.



وتشكلت اللجنة القانونية من الاعيان: الدكتور رجائي المعشر، الدكتور كمال برهم، ايمن الصفدي، حيا القراله، الدكتور بسام التلهوني، ياسره غوشه، اسامة ملكاوي، نائل الكباريتي، تغريد حكمت، الدكتور مناف حجازي، الدكتور محمود ابو جمعه، وفداء الحمود.



و المالية والاقتصادية: الدكتور رجائي المعشر، الدكتور هشام الخطيب، المهندس منير صوبر، محمد جواد حديد، الدكتور اميه طوقان، ايمن حتاحت، اسامة ملكاوي، نائل الكباريتي، زياد الحمصي، الدكتور مصطفى البراري، عمر المعاني، وعيسى حيدر مراد.



والشؤون العربية والدولية والمغتربين كل من : المهندس ناصر اللوزي، تمام الغول، الدكتورة علياء بوران، نايف الحديد، ايمن الصفدي، مازن الساكت، المهندس عاطف التل، الدكتور طاهر الشخشير، الدكتور يوسف القسوس، حسن ابو نعمه، خليل عثمان، وعيسى حيدر مراد.



والادارية: الدكتور عبد الرزاق طبيشات، مازن الساكت، عادل بني محمد، حماد المعايطة، الدكتور مصطفى البراري، خليل عثمان، وغازي الطيب.



والتربية والتعليم: الدكتور محمد حمدان، الدكتورة امل الفرحان، المهندس محمد النجار، سمير مراد، الدكتور وجيه عويس، الدكتور رضا الخوالدة، هيفاء النجار، الدكتور عبدالله الموسى، الدكتور مناف حجازي، وسوسن المجالي .



والاعلام والتوجيه الوطني: المهندس ناصر اللوزي، حيدر محمود، الدكتورة امل الفرحان، ايمن الصفدي، رابحة الدباس، المهندس عاطف التل، يوسف الجازي، الدكتور بسام التلهوني، احمد السويلميين، حسن ابو نعمه، والمهندس صخر دودين.



والصحة والبيئة والسكان: الدكتور عبد الرزاق طبيشات، الدكتورة علياء بوران، رابحة الدباس، الدكتور وجيه عويس، الدكتور طاهر الشخشير، الدكتور رضا الخوالدة، الدكتورة يوسف القسوس، الدكتور مناف حجازي، الدكتور عميش يوسف عميش، الدكتور فيصل فياض، الدكتور زياد القرعان، وسوسن المجالي.



والزراعة والمياه: مروان الحمود، الدكتور منذر حدادين ، المهندس محمد النجار، الدكتور وجيه عويس، حيا القراله، يوسف الجازي، الدكتور رضا الخوالدة، الدكتور عبدالله الموسى، ظاهر الفواز، وغازي ابو حسان.



والعمل والتنمية الاجتماعية: محمد جواد حديد، هالة بسيسو لطوف، سمير مراد، عادل بني محمد، المهندس عمر المعاني، سوسن المجالي، وفداء الحمود.



والطاقة والثروة المعدنية: الدكتور هشام الخطيب ، طلال عريقات ، المهندس منير صوبر ، الدكتور منذر حدادين ، محمد جواد حديد ، نايف الحديد ، المهندس محمد النجار ، المهندس عاطف التل ، وزياد الحمصي.



والسياحة والتراث: نايف الحديد ، هاله بسيسو لطوف ، رابحة الدباس ، حماد المعايطة ، الدكتور يوسف القسوس ، زياد الحمصي ، خليل عثمان ، الدكتور عميش يوسف عميش ، غازي ابو حسان ، وعيسى حيدر مراد.



والخدمات العامة: الدكتور عبد الرزاق طبيشات ، الدكتور منذر حدادين ، ايمن حتاحت ، حماد المعايطة ، الدكتور مصطفى البراري ، المهندس عمر المعاني ، الدكتور عبدالله الموسى ، المهندس سمير عبد الهادي ، والمهندس صخر دودين.



والحريات وحقوق المواطنين: الدكتور رجائي المعشر، الدكتور محمد حمدان، الدكتور كمال ناصر، تمام الغول، عادل بني محمد، الدكتور بسام التلهوني، تغريد حكمت، احمد السويلميين، الدكتور توفيق الطوالبة، والدكتور محمود ابو جمعه.



وفلسطين : الدكتور هشام الخطيب، طلال عريقات، مازن الساكت، الدكتور طاهر الشخشير، حيا القراله، ياسره غوشه، حسن ابو نعمه، المهندس سمير عبد الهادي، والمهندس صخر دودين.



والمرأة: الدكتور محمد حمدان، الدكتورة امل الفرحان، هاله بسيسو لطوف، سمير مراد، ياسره غوشه، تغريد حكمت، احمد السويلميين، الدكتور توفيق الطوالبة، وفداء الحمود.



والثقافة والشباب والرياضة: تمام الغول، حيدر محمود، هيفاء النجار، غازي الطيب، الدكتور توفيق الطوالبة، ظاهر الفواز، والدكتور عميش يوسف عميش.



وعقدت لجان المجلس بشكل منفصل اجتماعات برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز اختارت خلالها رؤساءها ومقرريها بالتوافق وهم الأعيان : الدكتور كمال ناصر رئيسا للّجنة القانونية، واسامة ملكاوي مقررا، والدكتور رجائي المعشر رئيسا للّجنة المالية والاقتصادية، والدكتور اميه طوقان مقررا، ناصر اللوزي رئيسا للجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين، وحسن ابو نعمه مقررا، مازن الساكت رئيسا للّجنة الادارية، والدكتور مصطفى البراري مقررا، الدكتور محمد حمدان رئيسا للجنة التربية والتعليم، والدكتور عبدالله الموسى مقررا، ايمن الصفدي رئيسا للجنة الإعلام والتوجيه الوطني، واحمد السويلميين مقررا، الدكتور يوسف القسوس رئيسا للجنة الصحة والبيئة والسكان، وسوسن المجالي مقررا، مروان الحمود رئيسا للجنة الزراعة والمياه، والدكتور منذر حدادين مقررا، هاله بسيسو رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية، وسمير مراد مقررا، الدكتور هشام الخطيب رئيسا للجنة الطاقة والثروة المعدنية، وطلال عريقات مقررا، نايف الحديد رئيسا للجنة السياحة والتراث، وزياد الحمصي مقررا، الدكتور عبد الرزاق طبيشات رئيسا للجنة الخدمات العامة، وايمن حتاحت مقررا، والدكتور بسام التلهوني رئيسا للجنة الحريات وحقوق المواطنين، وتمام الغول مقررا، حيا القراله رئيسا للجنة فلسطين، وصخر دودين مقررا، تغريد حكمت رئيسا للجنة المرأة ، وفداء الحمود مقررا، حيدر محمود رئيسا للجنة الثقافة والرياضة والشباب، وغازي الطيب مقرراً.-(بترا) أخبار الاردن_أقر مجلس الأعيان صيغة الرد على خطبة العرش السامي التي افتتح بها جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الثامن عشر في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز.وفي بداية الجلسة وقف الاعيان دقيقة صمت وقراءوا الفاتحة على روح المغفور له الملك حسين بن طلال بمناسبة ذكرى ميلاده التي صادفت امس الاثنين.وقال الفايز في هذه الذكرى الخالدة في قلوب الاردنيين، نستذكر مسيرة وطن، شامخ حر عزيز، يفاخر بانجازاته على الصعد كافة، وطن بناه جلالة المغفور له بالعزم والاصرار، وستبقى هذه الذكرى تحمل معاني الاجلال والتقدير لجهود جلاله المغفور له في ارساء دعائم نهضتنا الحديثة، على اسس متينة وراسخة".واضاف أننا في مجلس الاعيان، وكما الاردنيين جميعا، سنبقى نقف خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني نساند خطاه وجهوده الدؤوبة لمواجهة التحديات التي تحيط بنا وتعصف بأمتنا، واننا نعاهد جلالة مولاي الملك المعزز بأننا سنبقى ملتفين خلف قيادته الحكيمة لمواصلة مسيرة الانجاز والتطور والنماء؛ هذه المسيرة الخيرة التي يقودها جلالته بثقة واقتدار.ويعقد مجلس النواب يوم غد الاربعاء جلسة لاقرار صيغة الرد على خطاب العرش، ليرفع المجلسان (الاعيان والنواب) الى جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الاحد المقبل رديهما على خطاب العرش السامي.واعرب الفايز عن شكره لرئيس واعضاء لجنة الرد على خطبة العرش السامي على جهودهم التي بذلوها لوضع صيغة الرد الجامع والشامل والذي تناول المضامين والمحاور التي اشار اليها جلالته في خطبة العرش السامي.وشكّل المجلس بالتوافق أعضاء لجانه الدائمة البالغ عددها 16 لجنة لمدة سنتين استناداً الى المادة الخامسة عشر من النظام الداخلي للمجلس.وحسب النظام الداخلي للمجلس يكون الحد الادنى لعدد اعضاء كل لجنة سبعة اعيان، والحد الاعلى اثني عشر، كما لا يجوز ان يكون العين عضوا في اكثر من ثلاث لجان.وتشكلت اللجنة القانونية من الاعيان: الدكتور رجائي المعشر، الدكتور كمال برهم، ايمن الصفدي، حيا القراله، الدكتور بسام التلهوني، ياسره غوشه، اسامة ملكاوي، نائل الكباريتي، تغريد حكمت، الدكتور مناف حجازي، الدكتور محمود ابو جمعه، وفداء الحمود.و المالية والاقتصادية: الدكتور رجائي المعشر، الدكتور هشام الخطيب، المهندس منير صوبر، محمد جواد حديد، الدكتور اميه طوقان، ايمن حتاحت، اسامة ملكاوي، نائل الكباريتي، زياد الحمصي، الدكتور مصطفى البراري، عمر المعاني، وعيسى حيدر مراد.والشؤون العربية والدولية والمغتربين كل من : المهندس ناصر اللوزي، تمام الغول، الدكتورة علياء بوران، نايف الحديد، ايمن الصفدي، مازن الساكت، المهندس عاطف التل، الدكتور طاهر الشخشير، الدكتور يوسف القسوس، حسن ابو نعمه، خليل عثمان، وعيسى حيدر مراد.والادارية: الدكتور عبد الرزاق طبيشات، مازن الساكت، عادل بني محمد، حماد المعايطة، الدكتور مصطفى البراري، خليل عثمان، وغازي الطيب.والتربية والتعليم: الدكتور محمد حمدان، الدكتورة امل الفرحان، المهندس محمد النجار، سمير مراد، الدكتور وجيه عويس، الدكتور رضا الخوالدة، هيفاء النجار، الدكتور عبدالله الموسى، الدكتور مناف حجازي، وسوسن المجالي .والاعلام والتوجيه الوطني: المهندس ناصر اللوزي، حيدر محمود، الدكتورة امل الفرحان، ايمن الصفدي، رابحة الدباس، المهندس عاطف التل، يوسف الجازي، الدكتور بسام التلهوني، احمد السويلميين، حسن ابو نعمه، والمهندس صخر دودين.والصحة والبيئة والسكان: الدكتور عبد الرزاق طبيشات، الدكتورة علياء بوران، رابحة الدباس، الدكتور وجيه عويس، الدكتور طاهر الشخشير، الدكتور رضا الخوالدة، الدكتورة يوسف القسوس، الدكتور مناف حجازي، الدكتور عميش يوسف عميش، الدكتور فيصل فياض، الدكتور زياد القرعان، وسوسن المجالي.والزراعة والمياه: مروان الحمود، الدكتور منذر حدادين ، المهندس محمد النجار، الدكتور وجيه عويس، حيا القراله، يوسف الجازي، الدكتور رضا الخوالدة، الدكتور عبدالله الموسى، ظاهر الفواز، وغازي ابو حسان.والعمل والتنمية الاجتماعية: محمد جواد حديد، هالة بسيسو لطوف، سمير مراد، عادل بني محمد، المهندس عمر المعاني، سوسن المجالي، وفداء الحمود.والطاقة والثروة المعدنية: الدكتور هشام الخطيب ، طلال عريقات ، المهندس منير صوبر ، الدكتور منذر حدادين ، محمد جواد حديد ، نايف الحديد ، المهندس محمد النجار ، المهندس عاطف التل ، وزياد الحمصي.والسياحة والتراث: نايف الحديد ، هاله بسيسو لطوف ، رابحة الدباس ، حماد المعايطة ، الدكتور يوسف القسوس ، زياد الحمصي ، خليل عثمان ، الدكتور عميش يوسف عميش ، غازي ابو حسان ، وعيسى حيدر مراد.والخدمات العامة: الدكتور عبد الرزاق طبيشات ، الدكتور منذر حدادين ، ايمن حتاحت ، حماد المعايطة ، الدكتور مصطفى البراري ، المهندس عمر المعاني ، الدكتور عبدالله الموسى ، المهندس سمير عبد الهادي ، والمهندس صخر دودين.والحريات وحقوق المواطنين: الدكتور رجائي المعشر، الدكتور محمد حمدان، الدكتور كمال ناصر، تمام الغول، عادل بني محمد، الدكتور بسام التلهوني، تغريد حكمت، احمد السويلميين، الدكتور توفيق الطوالبة، والدكتور محمود ابو جمعه.وفلسطين : الدكتور هشام الخطيب، طلال عريقات، مازن الساكت، الدكتور طاهر الشخشير، حيا القراله، ياسره غوشه، حسن ابو نعمه، المهندس سمير عبد الهادي، والمهندس صخر دودين.والمرأة: الدكتور محمد حمدان، الدكتورة امل الفرحان، هاله بسيسو لطوف، سمير مراد، ياسره غوشه، تغريد حكمت، احمد السويلميين، الدكتور توفيق الطوالبة، وفداء الحمود.والثقافة والشباب والرياضة: تمام الغول، حيدر محمود، هيفاء النجار، غازي الطيب، الدكتور توفيق الطوالبة، ظاهر الفواز، والدكتور عميش يوسف عميش.وعقدت لجان المجلس بشكل منفصل اجتماعات برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز اختارت خلالها رؤساءها ومقرريها بالتوافق وهم الأعيان : الدكتور كمال ناصر رئيسا للّجنة القانونية، واسامة ملكاوي مقررا، والدكتور رجائي المعشر رئيسا للّجنة المالية والاقتصادية، والدكتور اميه طوقان مقررا، ناصر اللوزي رئيسا للجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين، وحسن ابو نعمه مقررا، مازن الساكت رئيسا للّجنة الادارية، والدكتور مصطفى البراري مقررا، الدكتور محمد حمدان رئيسا للجنة التربية والتعليم، والدكتور عبدالله الموسى مقررا، ايمن الصفدي رئيسا للجنة الإعلام والتوجيه الوطني، واحمد السويلميين مقررا، الدكتور يوسف القسوس رئيسا للجنة الصحة والبيئة والسكان، وسوسن المجالي مقررا، مروان الحمود رئيسا للجنة الزراعة والمياه، والدكتور منذر حدادين مقررا، هاله بسيسو رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية، وسمير مراد مقررا، الدكتور هشام الخطيب رئيسا للجنة الطاقة والثروة المعدنية، وطلال عريقات مقررا، نايف الحديد رئيسا للجنة السياحة والتراث، وزياد الحمصي مقررا، الدكتور عبد الرزاق طبيشات رئيسا للجنة الخدمات العامة، وايمن حتاحت مقررا، والدكتور بسام التلهوني رئيسا للجنة الحريات وحقوق المواطنين، وتمام الغول مقررا، حيا القراله رئيسا للجنة فلسطين، وصخر دودين مقررا، تغريد حكمت رئيسا للجنة المرأة ، وفداء الحمود مقررا، حيدر محمود رئيسا للجنة الثقافة والرياضة والشباب، وغازي الطيب مقرراً.-(بترا)