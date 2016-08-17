العالم الاردني قديسات يفوز بلقب نجم العلوم

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فاز العالم الطبي سديم قديسات بلقب أفضل مبتكر عربي في الحلقة الأخيرة من برنامج نجوم العلوم، في ختام الموسم الثامن من البرنامج التلفزيوني الرائد لمؤسسة قطر على قناة MBC4.



وخلال الاسبوع الماضي صوّت المشاهدون من مختلف دول العالم عبر الإنترنت لواحد من المبتكرين الأربعة الذين وصلوا للتصفيات النهائية في برنامج نجوم العلوم، في وقت اطلقت صحيفة الرأي حملة للتصويت للعالم قديسات عبر موقعها الالكتروني.



وتصدر المهندس اللبناني الباحث عن الإتقان سيفاك بابيكيان المركز الأول بناءً على تصويت لجنة التحكيم لكن حصول سديم قديسات على 36.8% من تصويت الجمهور عبر الإنترنت وتصويت لجنة التحكيم أهّله للفوز بـ 300 ألف دولار أمريكي لتطوير ابتكاره وهو جهاز توزيع آلي للعينات في الإختبارات الجينية GenomiQ.



وأذهل سديم قديسات المشاهدين وخصومه في البرنامج على حد سواء لما يتحلى به من المعرفة الموسوعية في المجال الطبي وقدرته العالية على التكيف مع التحديات.



ومع أكثر من 8.5 مليون مشاهدة على يوتيوب وفيسبوك وإنستجرام هذا الموسم، حقق برنامج نجوم العلوم رقماً قياسياً في المشاركة على المنصات الرقمية.



كما تفاعل أربعة ملايين مستخدم مع البرنامج عبر قنواته على الإنترنت هذا العام.



ومنذ عام 2009، شجع البرنامج ملايين الشباب في العالم العربي وما حوله للدخول في مجالي العلوم والتكنولوجيا، واضعاً الابتكار في صميم ايجاد الحلول للمشكلات وتحقيق التنمية.



وشكل منصة للمبتكرين لحلّ مشكلات المنطقة مدعومين بالموارد المتاحة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التابعة لمؤسسة قطر وكذلك العديد من المؤسسات البارزة الأخرى في قطر.



وجاء عبد الرحيم بورويس من الجزائر صاحب ابتكار Wonderkit، القميص الذكي الخاص بمرضى التوحد، في المركز الثاني بمعدل نقاط بلغ 31.7%، ليحصل بذلك على 150 ألف دولار أمريكي.



وكان الجمهور قد أعجب بطيبة شخصية عبد الرحيم وشغفه للاستطلاع والمعرفة.



كما جاء سيفاك بابيكيان في المركز الثالث بمعدل 23.3% لابتكاره Modifix، طابعة مكتبية ثلاثية الأبعاد عالية الكفاءة.



وبذلك حل المتفاني غسان يوسف من البحرين، الذي ابتكر TakeOne تقييم وتوثيق آلي لمباريات التايكواندو، في المركز الرابع بمعدل 8.2%.



وحصل الفائزان بالمركز الثالث والرابع على جائزتين بقيمة 100 ألف دولار أمريكي و50 ألف دولار أمريكي لكل منهما على التوالي.



وبعد فوزه بالمركز الأول في الموسم الثامن من برنامج نجوم العلوم، قال قديسات لـ الرأي :"كان برنامج نجوم العلوم حافزاً كبيراً لي وزملائي الآخرين في البرنامج وللكثير من المبتكرين لخدمة المجتمعات من خلال العلوم والتكنولوجيا".



كما اعرب عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز مؤكدا أنه "مصمم على طرح ابتكار GenomiQ في الأسواق.



وأود أن أقول للشباب الذين يتابعون البرنامج بأنكم أنتم مستقبل منطقتنا وعالمنا، كونوا واثقين بقدراتكم، لا تخافوا من السير في طريق جديد، وكونوا واثقين بقدرات التعليم، واغتنموا كل فرصة أمامكم حتى الوصول إلى حلمكم".



وشكر قديسات صحيفة الرأي على دعمها للمبدعين الشباب، لافتاً إلى أن دعم الصحيفة له لفت انتباه المبدعين الذين شاركوا في البرنامج.



وأشار إلى أهمية الحملة التي اطلقتها صحيفة الرأي عبر موقعها الالكتروني.