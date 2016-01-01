البريميرليج | تشيلسي يخطف الصدارة بفوزٍ صعبٍ على ميدلزبروه

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استمر قطار انتصارات تشيلسي الإنجليزي في مسيرته دون توقف، بعدما نجح مساء اليوم الأحد في تحقيق فوزه الـ6 على التوالي على حساب مضيفه ميدلزبروه بـ0-1 ضمن الجولة الـ12 من البريميرليج.



وبذلك الفوز، انقض البلوز على صدارة جدول الترتيب، لينفردوا بها لأول مرةٍ منذ بداية الموسم الجاري، بعدما رفعوا رصيدهم لـ28 نقطة، بفارق نقطةٍ أمام كلٍ من ليفربول ومانشستر سيتي، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما تجمد رصيد البورو عند 11 نقطةً في المركز الـ15، بفارق نقطةٍ يتيمةٍ عن مراكز الهبوط للدرجة الأولى.



وسيطر الضيوف على مجريات الشوط الأول، وكادوا أن يتقدموا من تسديدةٍ قويةٍ لفيكتور موزيس قـ19، بيد أن دفاع أصحاب الأرض بشتت الكرة من على خط المرمى.



واستلم بيدرو عرضيةً مميزةً داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد قذيفةً يتعملق مواطنه حارس البورو فالديز في إبعادها لركنيةٍ قـ28، ثم يعود حارس البارسا الأسبق للتألق بعدها بـ3 دقائق، منقذاً تسديدةٍ أخرى من زميله السابق بيدرو قـ31.



واضطر أبناء المدرب أيتور كارانكا للانتظار حتى الدقيقة الـ37، قبل أن يصنعوا فرصتهم الأولى عبر عرضيةٍ يحولها المهاجم ألبارو نيجريدو برأسه بجوار القائم الأيسر لمرمى حارس البلوز كورتوا.



وأخيراً، تنجح كتيبة كونتي في تحويل سيطرتها لشئٍ مثمر، بعد ركنيةٍ ارتقى لها الهداف دييجو كوشتا ليسدد في الزاوية اليمنى لمرمى المتألق فالديز قـ41، محرزاً هدفه الـ10 الذي يعتلي به صدارة هدافي البريميرليج هذا الموسم حتى الآن.



وأهدر نيجريدو فرصة معادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، من رأسيةٍ سددها بجوار القائم الأيمن لمرمى الفريق اللندني قـ45.



ويواصل فالديز تألقه الكبير في الشوط الثاني، بالتصدي لتسديدةٍ قويةٍ من الظهير الأيمن لتشيلي ماركوس ألونسو قـ46، فيما يرد جناح ميدلزبروه جاستون راميريز بتسديدةٍ قويةٍ بيسراه، تمر بجوار الزاوية اليسرى العليا لمرمى كورتوا قـ56.



وكاد بيدرو أن يتوج جهوده بتسجيل هدفٍ قـ63، عقب تهيئةٍ رائعةٍ للكرة بالرأس من مواطنه وزميله كوشتا، بيد أن تسديدته القوية بالقدم اليسرى ترج عارضة المحظوظ فالديز، قبل أن يعود كوشتا لممارسة دور بابا نويل بإهداء تمريرةٍ سحريةٍ دقيقةٍ لزميله موزيس بعدها بدقيقتين، بيد أن تسديدة الأخير من داخل المنطقة مرت فوق مرمى أصحاب الأرض.



وكاد نيجريدو أن يعدل النتيجة قـ78، عقب هجمةٍ مرتدةٍ سريعةٍ قادها زميله أداما تراوري، إلا أن كورتوا يرتمي ببراعةٍ ليبعد تسديدة القناص الإسباني لركنيةٍ في الوقت المناسب، قبل أن يرد دافيد لويز بتسديدةٍ مرت فوق مرمى فالديز من ضربةٍ حرةٍ مباشرةٍ قبل 5 دقائقٍ على نهاية اللقاء.



ومرت الدقائق المتبقية دون أي جديد، لتنتهي المباراة بفوزٍ مستحقٍ وسادسٍ على التوالي للبلوز، خطفوا به الصدارة من براثن ليفربول، فيما استحق البورو الإشادة عقب تقديم مباراةٍ كبيرةٍ أمام الفريق الذي لم تهتز شباكه على مدار 6 مبارياتٍ كاملةٍ حتى الآن.