الذنيبات : أسئلة التوجيهي هذا العام مختلفة عن السنة الماضية

أخبار الاردن_

قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون "مختلفة عن السنة الماضية" دون أن يوضح آلية الإختلاف، مشيراً إلى انتهاء استعدادات وزارة التربية والتعليم لعقد امتحان الثانوية العامة لدورته الشتوية الذي يبدأ الثلاثاء.



وأضاف الذنيبات خلال حديثه لـ"حياة اف ام" الاثنين أن الوزارة تعتمد وضع الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي، وتكون الأسئلة مباشرة، وليست استنتاجية.



وأكد الذنيبات أنه وفي حال كان هناك سؤال من خارج الكتاب، فإنه يحذف، ولا يتم احتسابه.



ويتقدم الثلاثاء 88 الف طالب وطالبة من الطلبة النظاميين لامتحان شهادة الثانوية العامة الدورة الشتوية، حيث تبدأ جلسته الأولى الساعة الحادية عشرة صباحا، وجلسته الثانية الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.



وسيعقد الامتحان في 1403 قاعات، موزعة على 456 مدرسة في مختلف مناطق المملكة، فيما يشارك 13 الف معلم ومعلمة في إدارة الامتحان . أخبار الاردن_قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون "مختلفة عن السنة الماضية" دون أن يوضح آلية الإختلاف، مشيراً إلى انتهاء استعدادات وزارة التربية والتعليم لعقد امتحان الثانوية العامة لدورته الشتوية الذي يبدأ الثلاثاء.وأضاف الذنيبات خلال حديثه لـ"حياة اف ام" الاثنين أن الوزارة تعتمد وضع الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي، وتكون الأسئلة مباشرة، وليست استنتاجية.وأكد الذنيبات أنه وفي حال كان هناك سؤال من خارج الكتاب، فإنه يحذف، ولا يتم احتسابه.ويتقدم الثلاثاء 88 الف طالب وطالبة من الطلبة النظاميين لامتحان شهادة الثانوية العامة الدورة الشتوية، حيث تبدأ جلسته الأولى الساعة الحادية عشرة صباحا، وجلسته الثانية الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.وسيعقد الامتحان في 1403 قاعات، موزعة على 456 مدرسة في مختلف مناطق المملكة، فيما يشارك 13 الف معلم ومعلمة في إدارة الامتحان .