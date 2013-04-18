الخارجية: جثامين قتلى الملهى اليلي في اسطنبول ستصل للمملكة اليوم

أخبار الاردن_

قال يوسف عبد الغني قائم مقام الاعمال بالإنابة في السفارة الاردنية في انقرة إن السفارة تعاملت مع كافة البلاغات عن مفقودين أردنيين، عقب حادث تفجير أنقرة، وتبين أنهم أحياء حيث تم التواصل معهم جميعاً.



وأضاف عبد الغني الاثنين أن عدد المتوفين الأردنيين اثنان، وليس ثلاثة بعد اتضاح أن الوفاة الثالثة التي تم التحدث عنها لعربي يعيش في الأردن، لكنه لا يحمل الجنسية الأردنية، مشيراً إلى أن الجثامين ستصل إلى المملكة.



وأكد عبد الغني أن عدد المصابين الأردنيين بلغ 6 أشخاص، أحدهم خرج من المستشفى الأحد بعد علاجه من جروح طفيفة، والآخرين ما يزالون على أسرة مستشفيات اسطنبول، وحالتهم العامة مستقرة، وتمكن ذوو المصابين من التواجد والحضور إلى اسطنبول. أخبار الاردن_قال يوسف عبد الغني قائم مقام الاعمال بالإنابة في السفارة الاردنية في انقرة إن السفارة تعاملت مع كافة البلاغات عن مفقودين أردنيين، عقب حادث تفجير أنقرة، وتبين أنهم أحياء حيث تم التواصل معهم جميعاً.وأضاف عبد الغني الاثنين أن عدد المتوفين الأردنيين اثنان، وليس ثلاثة بعد اتضاح أن الوفاة الثالثة التي تم التحدث عنها لعربي يعيش في الأردن، لكنه لا يحمل الجنسية الأردنية، مشيراً إلى أن الجثامين ستصل إلى المملكة.وأكد عبد الغني أن عدد المصابين الأردنيين بلغ 6 أشخاص، أحدهم خرج من المستشفى الأحد بعد علاجه من جروح طفيفة، والآخرين ما يزالون على أسرة مستشفيات اسطنبول، وحالتهم العامة مستقرة، وتمكن ذوو المصابين من التواجد والحضور إلى اسطنبول.