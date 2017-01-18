الحديد مديراً لصندوق الزكاة بدلاً من الشيحان

أخبار الاردن_

قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات بناءً على تنسيب الأمين العام للوزارة الموافقة على تكليف مساعد الامين العام للشؤون المالية والادارية في الوزارة محمود بدر الحديد القيام بمهام مدير عام صندوق الزكاة بالوكالة، وفق ما ذكرالناطق باسم الصندوق عكاشة هاني.



وجاء القرار نظرا لإحالة المدير العام السابق للصندوق الدكتور سليمان الشيحان على التقاعد اعتبارا من 12/1/2017.

وكان صندوق الزكاة جاب مختلف محافظات المملكة قبيل انتهاء عام2016 لتقديم مساعدات بلغ اجماليها 3 ملايين دينار للاسر الفقيرة.

وقدم صندوق الزكاة مؤخرا، مساعدات إنسانية للأسر الفقيرة والعفيفة والمحتاجة في لواء الكورة بمحافظة اربد، شملت مجموعة من الصوبات وقسائم الكساء والغذاء وحرامات ومساعدات نقدية لطلاب الجامعات على (440) أسرة محتاجة في قرى لواء الكورة. وبقيمة اجمالية (15) الف دينار.

وقال الشيحان إن هذه المساعدات قدمت من صندوق الزكاة وبمشاركة لجان الزكاة في اللواء تزامنا مع المنخفض الجوي واستمرارا لحملة الشتاء التي يقوم بها الصندوق، ومد يد العون للأسر المحتاجة وتوفير أجواء من الدفء لأفراد أسرهم.

وصرح الشيحان ان حصيلة إنفاق صندوق الزكاة لعام 2016 بلغت نحو (33) ملايين دينار شملت الرواتب الشهرية وكفالات الايتام والمساعدات الطارئة بالاضافة للمشاريع التأهيلية.

واستحدث الصندوق مجموعة من المشاريع التأهيلية المنتجة بهدف مساعدة الفقراء والمعوزين، بمشاريع خيرية استثمارية، تعود عليهم بما يمكنهم من العيش بكرامة ويغنيهم عن السؤال، وفي الوقت ذاته يحد من ظاهرة البطالة، ويعمل على التنمية الاقتصادية في المجتمع.

وصرف مبلغ (135) ألف دينار مؤخرا في هذا المجال حيث تم تأهيل 655 أسرة ضمن برامج التأهيل منها 14 مشروع تأهيلي بقيمة 20 الف دينار للواء الكورة، وتشمل هذه المشاريع المشروعات الزراعية والانتاج الحيواني والمشروعات الصناعية الصغيرة والحرفية التقليدية.

يذكر انه تم توزيع وبصحبة متصرف اللواء عماد الرواشدة ومدير اوقاف الكورة د. محمد الزعبي (300) حرام و(300) كوبون غاز بقيمة (21) دينارا، بالاضافة لـ(10) صوبات كاز، ومساعدة نقدية (40) دينارا لـ(20) طالبا جامعيا، و(80) قسيمة كساء وغذاء بقيمة (50) دينارا للاسر والايتام التي تتقاضى من الصندوق في اللواء. أخبار الاردن_قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات بناءً على تنسيب الأمين العام للوزارة الموافقة على تكليف مساعد الامين العام للشؤون المالية والادارية في الوزارة محمود بدر الحديد القيام بمهام مدير عام صندوق الزكاة بالوكالة، وفق ما ذكرالناطق باسم الصندوق عكاشة هاني.وجاء القرار نظرا لإحالة المدير العام السابق للصندوق الدكتور سليمان الشيحان على التقاعد اعتبارا من 12/1/2017.وكان صندوق الزكاة جاب مختلف محافظات المملكة قبيل انتهاء عام2016 لتقديم مساعدات بلغ اجماليها 3 ملايين دينار للاسر الفقيرة.وقدم صندوق الزكاة مؤخرا، مساعدات إنسانية للأسر الفقيرة والعفيفة والمحتاجة في لواء الكورة بمحافظة اربد، شملت مجموعة من الصوبات وقسائم الكساء والغذاء وحرامات ومساعدات نقدية لطلاب الجامعات على (440) أسرة محتاجة في قرى لواء الكورة. وبقيمة اجمالية (15) الف دينار.وقال الشيحان إن هذه المساعدات قدمت من صندوق الزكاة وبمشاركة لجان الزكاة في اللواء تزامنا مع المنخفض الجوي واستمرارا لحملة الشتاء التي يقوم بها الصندوق، ومد يد العون للأسر المحتاجة وتوفير أجواء من الدفء لأفراد أسرهم.وصرح الشيحان ان حصيلة إنفاق صندوق الزكاة لعام 2016 بلغت نحو (33) ملايين دينار شملت الرواتب الشهرية وكفالات الايتام والمساعدات الطارئة بالاضافة للمشاريع التأهيلية.واستحدث الصندوق مجموعة من المشاريع التأهيلية المنتجة بهدف مساعدة الفقراء والمعوزين، بمشاريع خيرية استثمارية، تعود عليهم بما يمكنهم من العيش بكرامة ويغنيهم عن السؤال، وفي الوقت ذاته يحد من ظاهرة البطالة، ويعمل على التنمية الاقتصادية في المجتمع.وصرف مبلغ (135) ألف دينار مؤخرا في هذا المجال حيث تم تأهيل 655 أسرة ضمن برامج التأهيل منها 14 مشروع تأهيلي بقيمة 20 الف دينار للواء الكورة، وتشمل هذه المشاريع المشروعات الزراعية والانتاج الحيواني والمشروعات الصناعية الصغيرة والحرفية التقليدية.يذكر انه تم توزيع وبصحبة متصرف اللواء عماد الرواشدة ومدير اوقاف الكورة د. محمد الزعبي (300) حرام و(300) كوبون غاز بقيمة (21) دينارا، بالاضافة لـ(10) صوبات كاز، ومساعدة نقدية (40) دينارا لـ(20) طالبا جامعيا، و(80) قسيمة كساء وغذاء بقيمة (50) دينارا للاسر والايتام التي تتقاضى من الصندوق في اللواء.