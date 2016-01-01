الإفراج عن الشيخ رائد صلاح لكن مكانه مجهول تم العثور على الشيخ فيديو التفاصيل

أخبار الاردن_

أبلغت مصلحة السجون الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، محامي الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني (في إسرائيل)، بالإفراج عنه.



وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، للأناضول: "تم إبلاغنا رسميا من مصلحة السجون الإسرائيلية بالافراج عن الشيخ رائد صلاح، لكننا نتواجد أمام السجن الذي قبع فيه، ولا نعلم مكان وجوده" (عقب الإفراج عنه).



وأضاف "نحن أمام سجن ريمون، ونجري الاتصالات مع مصلحة السجون من أجل تحديد مكان الشيخ رائد الآن".القدس

التفاصيل الجديدة

تعرف أحد الفلسطينيين من عرب 48 على هوية الشيخ داخل الحافلة، وقام بالتواصل مع ذويه لطمأنتهم، والوصول برفقته لمحطة الحافلات المركزية بـâتل أبيبâ، حيث تجمع المستقبلون للقاء الشيخ بعد غياب.

وقال كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية بالداخل المحتل، أن شاباً فلسطينيا من الداخل المحتل عثر على الشيخ رائد صلاح في حافلة اسرائيلية بتل أبيب.



وقال الخطيب ، إن الاحتلال أطلق سراح الشيخ رائد الساعة السادسة والنصف صباحا، وبدل أن تنقله الشرطة الاسرائيلية لبيته، قامت بإنزاله عند محطة الكاستينا لوحده.



وأضاف أن الشيخ صلاح استقل حافلة تجاه تل أبيب، وعثر عليه شاب فلسطيني وقام بإخبارنا.



وأوضح الخطيب أن الاحتلال يريد إفساد فرحة الفلسطينيين بالافراج عن الشيخ صلاح، معتبراً أن سلوك الاحتلال يظهر أنه يمثل عصابة ولا يمثل حكومة تتعامل بقوانين وأنظمة.



وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ صلاح، مبيناً âأن تنقله في ناقلة اسرائيلية يمثل خطراً على حياتهâ.



وفقدت آثار الشيخ رائد صلاح عقب الافراج عنه صباح اليوم، وأفاد خالد زبارقة محامي الشيخ رائد صلاح بأن سلطات السجون الاسرائيلية أبلغتهم بالافراج عن الشيخ صلاح عند السادسة والنصف صباح اليوم، بعد أن أمضى 9 شهور في سجونها.



يذكر أن سلطات الاحتلال سجنت الشيخ صلاح في الثامن من مايو العام الماضي، لقضاء فترة محكوميته بالسجن 9 أشهر، بعد إدانته بما يسمى âالتحريض على العنفâ، في خطبة âوادي الجوزâ يوم الجمعة في مدينة القدس المحتلة، قبل عشر سنوات.



ووقع وزير داخلية الاحتلال âارييه درعيâ أمس، أمراً يحظر على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح، السفر لمدة 6 أشهر، عقب إطلاق سراحه غدًا.





أخبار الاردن_أبلغت مصلحة السجون الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، محامي الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني (في إسرائيل)، بالإفراج عنه.وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، للأناضول: "تم إبلاغنا رسميا من مصلحة السجون الإسرائيلية بالافراج عن الشيخ رائد صلاح، لكننا نتواجد أمام السجن الذي قبع فيه، ولا نعلم مكان وجوده" (عقب الإفراج عنه).وأضاف "نحن أمام سجن ريمون، ونجري الاتصالات مع مصلحة السجون من أجل تحديد مكان الشيخ رائد الآن".القدسالتفاصيل الجديدةتعرف أحد الفلسطينيين من عرب 48 على هوية الشيخ داخل الحافلة، وقام بالتواصل مع ذويه لطمأنتهم، والوصول برفقته لمحطة الحافلات المركزية بـâتل أبيبâ، حيث تجمع المستقبلون للقاء الشيخ بعد غياب.وقال كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية بالداخل المحتل، أن شاباً فلسطينيا من الداخل المحتل عثر على الشيخ رائد صلاح في حافلة اسرائيلية بتل أبيب.وقال الخطيب ، إن الاحتلال أطلق سراح الشيخ رائد الساعة السادسة والنصف صباحا، وبدل أن تنقله الشرطة الاسرائيلية لبيته، قامت بإنزاله عند محطة الكاستينا لوحده.وأضاف أن الشيخ صلاح استقل حافلة تجاه تل أبيب، وعثر عليه شاب فلسطيني وقام بإخبارنا.وأوضح الخطيب أن الاحتلال يريد إفساد فرحة الفلسطينيين بالافراج عن الشيخ صلاح، معتبراً أن سلوك الاحتلال يظهر أنه يمثل عصابة ولا يمثل حكومة تتعامل بقوانين وأنظمة.وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ صلاح، مبيناً âأن تنقله في ناقلة اسرائيلية يمثل خطراً على حياتهâ.وفقدت آثار الشيخ رائد صلاح عقب الافراج عنه صباح اليوم، وأفاد خالد زبارقة محامي الشيخ رائد صلاح بأن سلطات السجون الاسرائيلية أبلغتهم بالافراج عن الشيخ صلاح عند السادسة والنصف صباح اليوم، بعد أن أمضى 9 شهور في سجونها.يذكر أن سلطات الاحتلال سجنت الشيخ صلاح في الثامن من مايو العام الماضي، لقضاء فترة محكوميته بالسجن 9 أشهر، بعد إدانته بما يسمى âالتحريض على العنفâ، في خطبة âوادي الجوزâ يوم الجمعة في مدينة القدس المحتلة، قبل عشر سنوات.ووقع وزير داخلية الاحتلال âارييه درعيâ أمس، أمراً يحظر على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح، السفر لمدة 6 أشهر، عقب إطلاق سراحه غدًا.













