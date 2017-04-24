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وفيات الاثنين 24-4-2017
أخبار الاردن
أخبار الاردن_

- أمل إبراهيم محمد أبوالراغب - منطقة الجندويل

- بسام رشيد الحمود - ايدون

- نهيل يعقوب رنتيسي - العبدلي

- «محمد طلعت» عبداللطيف الحاج عمر - خلدا

- جمال فرحان سعد سهاونة - الحصن

- ساره حمد غوينم الطوره - الجهير

- ندوة عواد سالم لطفي - البحيرة

- محمد جمال الدين رمضان بلقز - الجمعية الخيرية الشركسية

- راسم سلامة - جبل الحسين

- رضا محمد احمد القاسم - شارع الاردن

- ندوة عواد سالم لطفي - السلط

- شراري عوض فليح الرحامنة - يرقا

- أحمد محمود عبد ربه عواد - الشميساني

- نزهات صليبا عودة الله الحدادين - حنينا

- عبده يوسف عبده الصروان - المدينة الرياضية
 

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