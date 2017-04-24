|وفيات الاثنين 24-4-2017
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أخبار الاردن_
- أمل إبراهيم محمد أبوالراغب - منطقة الجندويل
- بسام رشيد الحمود - ايدون
- نهيل يعقوب رنتيسي - العبدلي
- «محمد طلعت» عبداللطيف الحاج عمر - خلدا
- جمال فرحان سعد سهاونة - الحصن
- ساره حمد غوينم الطوره - الجهير
- ندوة عواد سالم لطفي - البحيرة
- محمد جمال الدين رمضان بلقز - الجمعية الخيرية الشركسية
- راسم سلامة - جبل الحسين
- رضا محمد احمد القاسم - شارع الاردن
- ندوة عواد سالم لطفي - السلط
- شراري عوض فليح الرحامنة - يرقا
- أحمد محمود عبد ربه عواد - الشميساني
- نزهات صليبا عودة الله الحدادين - حنينا
- عبده يوسف عبده الصروان - المدينة الرياضية